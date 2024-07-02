Bursa'da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığının tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



4 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 1'i Özbekistan vatandaşı 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA