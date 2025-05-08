Çalıştayda, kent genelinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevcut durum ele alındı, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, kamusal alanlarda güvenliğin sağlanması için kurumlar arası iş birliğinin önemini tartıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte yaptığı açıklamada, güvenli bir kentin ancak ortak akılla oluşturulabileceğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Bursamızın daha dirençli, daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için birlikte düşünmeye, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.