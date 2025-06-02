O anlar kameraya yansırken, kadından kurtulmaya çalışan sürücü park halindeki otomobile çarptı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokakta seyir halinde olan bir otomobilin önüne atlayarak kaputuna çıktı.

Kadının neden böyle bir harekette bulunduğu bilinmezken, araç sürücüsü büyük panik yaşadı. Sürücü, kadından kurtulmak amacıyla geri manevra yapmaya çalıştığı sırada, arkasında park halinde duran başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza mahallede büyük ses getirirken, çevreye toplanan vatandaşlar olayı şaşkın bakışlarla izledi.

İhbar üzerine gelen polis tarafları ayırırken, konuyla ilgili çalışma başlattı.