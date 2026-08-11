İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Karahan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bir şahsın elindeki tüfekle etrafa ateş ettiği yönünde ihbar alan bekçiler, vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi.

Sokağa gelen bekçiler, tüfekle dolaşan ve etrafa ateş ettiği öne sürülen gençle karşılaştı. Bekçileri gören şüpheli, elindeki tüfeği yere bıraktı.

Bekçiler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olayda herhangi bir kişinin yaralanıp yaralanmadığı öğrenilemezken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüphelinin neden tüfekle ateş ettiği ve tüfeğin ruhsat durumunun yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.