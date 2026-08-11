Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Berkay Ü. (17) yönetimindeki 16 BEK 969 plakalı motosiklet, yolda bulunan çukura girdi.
Çukura girmenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletin kontrolünü sağlayamayarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol üzerinde park halinde bulunan 16 M 06130 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Berkay Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.