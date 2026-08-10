İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Muzaffer Şirin’in ikametinde 9 Ağustos 2026 tarihinde arama yapıldı. Saat 14.30’da başlayan ve 23.00’e kadar süren aramada, 841 bin 895 Euro, 51 bin 953 ABD Doları, 18 bin 865 İngiliz Sterlini ve 795 bin 825 TL ele geçirildi.

Aramada ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti ile yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye bulundu. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendirildi.

“Evden silah ve balistik yelek de çıktı”

Aramada ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 6,35 milimetre fişek, 2 adet 6,35 milimetre boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ve 4 adet balistik yelek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında sürdürülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, ele geçirilen deliller ve dijital materyallerin incelenmesine devam edildiği bildirildi. Soruşturmanın seyri doğrultusunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği belirtildi.