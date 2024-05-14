İnegöl Müdürlüğü Hastanede görevli polis memuru, hakkında arama kararı bulunan şahsı poliklinikte muayene olurken yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne hastanede tedavi için randevu alan şahsın bazı suçlardan aranma kaydı olduğu bilgisi verildi. İnegöl devlet hastanesinde görevli polis, harekete geçti. Kardiyoloji bölümünde sıra bekleyen Cemalettin A., polis tarafından yakalandı. Hakkında uyuşturucu kullanma ve satma ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE