Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çatısı altında çalışmalarını devam ettiren Moral Timi, 13 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nde bizler için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan hemşireleri hastanede görevleri başında ziyaret etti. Hemşirelerin yüzünde tebessüm oluşturan Moral Timi, onları unutmadıklarını hissettirdi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Moral Timi, 13 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ESEV’in sanatkarları hemşirelerle birlikte ebru yaparak keyifli vakit geçirdi.

"Hatırlanmak mutlu ediyor"

Moral Timiyle birlikte ebru sanatı yapan ve bu ziyaretin onları çok mutlu ettiğini ifade eden hemşirelerden Seda Kaya, “Mesleğimizi severek yapıyoruz, bazen yorucu oluyor ama böyle günlerde hatırlanmak bizi çok mutlu ediyor. Esenler Belediyesine bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ederiz. Ebru sanatı yapmak yorgunluğumuzu unutturdu” dedi.