Bursa’da komşuların park tartışmasından kaynaklı çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, sokak üzerinde taraflar kavgaya tutuştu. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga son bulurken, taraflar polis merkezine götürüldü.

Kavga anı ise çevrede bulunan başka bir komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.