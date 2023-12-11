Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zeytin işiyle uğraşan 33 yaşındaki Sinan Şap, tarla komşusuyla arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada hayatını kaybetti. Zeytinlik alanda yaşanan olayda, komşusu tarafından silahla vurulan Şap'a ateş edilen mermiler, vücuduna çeşitli yerlerden isabet etti. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği ihbar sonrasında, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinan Şap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emniyet birimleri, olayla ilgili detaylı inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürüyor.