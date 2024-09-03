Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, denetimleri gören bir sürücü ters yönden ilerlemeye çalışırken yakalandı. Muayenesi olmayan sürücü, “3. kez yakalanıyorum o yüzden kaçtım” diyerek kendini savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzuru ve güveni için farklı noktalarda uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son zamanlarda denetimleri arttıran ekipler, il genelinde alkollü sürücülere ve trafiği hiçe sayan sürücülere geçit vermiyor. Uygulamayı gören bir sürücü, polis ‘dur' ihtarına rağmen ters yöne girmek isteyip kaçmaya çalıştı. Şüpheli hareketler sergileyen sürücünün önünü kesen polis, otomobildeki 2 kişiyi araçtan indirdi. Polisin “neden kaçtın?” sorusuna sürücü “3 kez ceza yedim o yüzden” diyerek cevap verdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yanı sıra sürücüye, ‘ters yönde ilerlemek ve muayenesiz araç kullanmaktan' işlem yapılırken, araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA