Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir motosiklet, korkunç bir kazaya sebep oldu. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Sırameşeler mevkii İzmir Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Emir Maral'ın yönetimindeki 16 ARD 814 plakalı motosiklet, aniden kontrolünü kaybederek faciaya yol açtı. Kaldırıma çarptıktan sonra savrulan motosiklet, bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle 150 metre boyunca savrulan motosikletin sürücüsü için çevrede bulunanlar hemen yardıma koştu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerini de olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise hızla yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Ancak, 27 yaşındaki genç sürücü Emir Maral, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Morgu'na götürülürken, yakınları ise kurum önünde büyük bir üzüntüyle gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve diğer olası faktörler üzerindeki araştırmalar sürüyor.