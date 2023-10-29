Olay, Orhangazi'de Yeniköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan 57 yaşındaki Yaşar B. tabanca ile havaya ateş etti. Daha sonra Yaşar B., tabancada kalan son mermiyi düşürmek için yere doğru tetik düşürünce silah bir anda patladı. Tabancadan çıkan son mermi yerden sekti ve o esnada bankta oturan ve Yaşar B.’nin oğlu olduğu öğrenilen Furkan B.’nin (21) boynuna geldi. Boynundan yaralanan Furkan B. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.