Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde öğlenden sonra yaşanan yağışların etkisiyle Tarihi Bursa Kalesi, Kaplıca Kapı Çağlayan virajında toprak kayması meydana geldi. Bir ticari taksi sürücüsü aracını son anda kurtardı. Polis ekipleri, eski devlet hastanesi ile Muradiye Külliyesi arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Osmangazi Belediyesi ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, ilk belirlemelere göre bölgede kısmi bir kayma olduğu tespit edildi.

Öte yandan, sürücüler sur içinden Demirkapı istikametine yönlendirilirken, belediye otobüsleri ise devlet hastanesi önünden Çakırhamam istikametine geri döndürülüyor.