Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, 12 Ağustos'ta dünyanın farklı bölgelerinden izlenen tam güneş tutulmasını İspanya'nın Guadalajara bölgesindeki Atienza'da fotoğraf ve video kaydı aldı. Ergün, özel güneş filtresi kullanarak çektiği karelerde Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü sırada ortaya çıkan güneş koronası ile gneşin kenarındaki belirgin patlamaları ayrıntılarıyla görüntüledi.

Ergün'ün çektiği fotoğraflarda, ayın güneş diskinin önüne tamamen geçmesiyle oluşan karanlık disk çevresindeki korona net şekilde görülürken, yakın plan çekimde Güneş'in kenarından yükselen belirgin bir patlama da dikkat çekti. Astrofotoğrafçının tutulma öncesinde kurduğu takip sistemi ise Güneş'i hassas şekilde takip ederek tutulmanın farklı evrelerinin görüntülenmesini sağladı. Güneş tutulamsı öncesini ve sonrasını video kaydı alarak tüm süreci gözler önüne serdi. İspanya'nın Atienza kentinde de tutulma büyük ilgi gördü. Kentte tutulmanın parçalı evresi akşam saatlerinde başlarken, tam tutulma sırasında gökyüzü kısa süreliğine karardı. Güneşin ufka yakın olması, tutulmaya ayrı bir görsel atmosfer kazandırdı.

Gökyüzünde aynı gün üç farklı gökyüzü olayı

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece ise gökyüzünde yılın en dikkat çekici meteor yağmurlarından Perseidlerin maksimum dönemi yaşandı. Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşırken, aynı gün gerçekleşen Yeniay nedeniyle ay ışığının gökyüzünü fazla aydınlatmaması meteorların gözlemlenmesi açısından önemli bir avantaj sağladı.

Aynı tarihlerde gökyüzünde dikkat çeken bir diğer olay ise gezegen hizalanması oldu. Jüpiter, Merkür, Mars, Uranüs, Satürn ve Neptün gökyüzünün aynı genel kuşağında görülebilecek konuma gelirken, gezegenlerin uzayda kusursuz bir sıra halinde dizilmesinden ziyade Dünya'dan bakıldığında ekliptik düzleme yakın konumlarda bulunmaları dikkat çekti.

Böylece 12 Ağustos'ta gökyüzü meraklıları gündüz saatlerinde tam güneş tutulmasını, gece Perseid meteor yağmurunun maksimumunu, farklı saatlerde ise çok sayıda gezegenin aynı gökyüzü kuşağında bulunduğu gökyüzü manzarasını takip etti.