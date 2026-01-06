Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her kademesine yönelik çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla hizmet verdiği 6 kütüphanede yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi.

Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi, Hasan Bey Kütüphanesi ve Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi; öğrencilerden araştırmacılara, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kesime hizmet sundu. Sessiz çalışma salonları, grup çalışmalarına uygun alanları ve zengin kitap koleksiyonlarıyla dikkat çeken kütüphanelerden 2025 yılı boyunca toplam 684 bin 826 kişi yararlandı.

Toplam 123 bin 702 kaynağın vatandaşlarla buluşturulduğu kütüphanelerde, yıl içerisinde 6 bin 634 yeni üye kaydı yapıldı. 47 bin 163 kitabın ödünç alındığı kütüphanelerde düzenlenen 387 etkinliğe ise 15 bin 324 kişi katıldı.

Kütüphanelerin sunduğu imkanlardan memnun olduklarını dile getiren gençler, sessiz ve rahat ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı bulduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.