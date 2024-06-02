Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı saat 09.30’da başladı. Bursa’da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Türkiye’de 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı saat 09.30’da başladı. Bursa’da okullarda sınava gelen öğrenci ve veliler büyük heyecan yaşadı. On binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koşarken, kimi öğrenciler ise 09.30’da başlayan sınava kıl payı yetişti. Veliler ise okul önünde dualar okuyarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.