Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, YKS’de başarılı olarak bir programa yerleşmeye hak kazanan üniversite adaylarının doğru üniversite tercihi yapmaları amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanan öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı tercih sürecinde öğrencilere üniversite bölümü seçiminde puanları için en ideal, sosyal yaşamı kaliteli, eğitim sistemi iyi olan üniversiteleri önermek için LİMA’ların PDR ve Eğitim Koçluğu birimleri tarafından isabetli yönlendirmeler yapılıyor. Üniversite adayı gençler, istedikleri LİMA’lardan randevu usulüyle danışmanlık hizmeti alabiliyor.

LİMA’lar haricinde tercih dönemi boyunca dışarıdan tercih danışmanlığı almak isteyen adaylar için de Kent Plaza AVM’de açılan stantta hizmet veriliyor. Adaylar, burada tercih dönemi boyunca 12:00-20:00 saatleri arasında danışmanlık hizmetinden ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, ÖSYM’nin takvimini baz alarak hazırladığı tercih danışmanlığı hizmetine 2 Ağustos’a kadar devam edecek.