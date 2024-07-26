Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selimiye Kültür Merkezinde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan görme engelli 12 yaşındaki Kadir Alp Şinaydar, Braille Alfabesiyle Kur’an okumayı öğrendi.SİVAS (İGFA) - Selimiye Kültür Merkezi'nde kadın erkek, genç yaşlı her kesimden vatandaşın kendini geliştirmesine olanak sağlayan Sivas Belediyesi'nin yaz dönemindeki eğitim faaliyetlerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Kurslardan faydalanan öğrencilerle Selimiye Kültür Merkezinde bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi alarak kursiyerler ile yakından ilgilendi. Başkan Uzun, çocuklarla ok atıp Kur’an-ı Kerim kursunda Kur’an Tilaveti dinledi. Başkan Uzun, kursta Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen görme engelli 7. sınıf öğrencisi Kadir Alp Şinaydar’la tanıştı. 12 yaşındaki Kadir ile yakından ilgilenen Uzun, kendisini tebrik ederek bu süreçte destek olan eğitmenlerine teşekkür etti.

Başkan Dr. Adem Uzun, mahallelerde bulunan kültür merkezlerini çok önemsediklerini belirterek, “Öğrencilerimizi olası kötü alışkanlıklardan korumak, milli ve manevi değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirmek, güvenli ortamlarda eğlenerek öğrenmelerini sağlamak bizim önceliğimizdir" dedi.

Bu mekanların çocukları kaynaştırdığının altını çizen Belediye Başkanı Uzun, “Ziyaretimizde engellerin aşıldığına da tanık oluyoruz. Selimiye Kültür Merkezinde görme engelli Kadir Alp ile tanıştık. Kendisi Braille Alfabesi ile Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiş. Bu hem bizim için hem çocuklar için oldukça sevindirici bir durum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.