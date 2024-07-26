Üniversite adaylarının merak ettiği konular hakkında konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Günümüzde öğrencilerin en sık sorduğu soru ‘Bu meslek bana uygun mu’ yerine ‘Ayda kaç para kazanırım, hemen işe girebilir miyim’ oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları DABİS (Danışman Bilgi Sistemi) 19 farklı iş günü piyasası performans göstergesi üzerinden aldığı verilerle hazırladığı raporla, işe girme sürelerini ve istihdam oranlarını paylaşan Butur, “En yüksek istihdam oranı, yüzde 90’a yakın ortalama ile mühendislik fakültesi bölümleri öğrencilerine ait” ifadelerini kullandı.

2 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan üniversite tercihleri ile ilgili Öğrenci Dekanı Serhat Butur, adaylara ve ailelerine tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu. Kulaktan dolma bilgilerle karar vermenin yarardan çok zararı olduğunu söyleyen Butur, “Aday öğrencileri bekleyen en büyük tehlike geleceğin meslekleri adı altında yayınlanan bölümler veya komşu çocuklarının okuduğu bölümlerden mezun olduktan sonra kazandığı maaşlar ile ilgili kulaktan kulağa yayılan efsanelerdir. Başarı adayın öncelikle kendisini tanımasıyla ortaya çıkar. Başkasının başarısı onun kendi yetenekleri dahilinde tercihinde bulunduğu mesleğinden gelir. Birey en çok neyi isterse onu başaracağını bilmektedir” dedi.

“İstemediği bir bölümde okuyan öğrenci kendisini bir alana hapsedilmiş gibi hisseder”

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Örneğin matematik okumak isteyen bir öğrenciye siz “hukuk okumalısın, komşunun çocuğu bak avukat olmuş” derseniz bu aday öğrencimize yapılacak en büyük kötülüktür. İstemediği bir bölümde okuyan öğrenci kendisini bir alana hapsedilmiş gibi hisseder. Devamsızlıktan kalan birçok öğrencinin nedenleri araştırıldığında tespit edilen ilk husus istemediği bir bölümde okuduğunu söylemesidir.”

“Dijital ortamda üniversiteleri araştırırken dikkatli olunmalı”

Dijital ortamda üniversitelerle ilgili bilgileri araştırırken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Aday öğrencilerin YKS tercihlerini yaparken hem blog hem de sosyal medya hesaplarından bölümleri araştırdığı, hatta okuyan veya mezun olanlara bölümler/üniversiteler hakkında sorular sorduğu biliniyor. Bu sayfalarda deneyimler paylaşılırken yanlış yönlendirmeler de yapılıyor. “Üniversiteden hiç memnun kalmadım”, “Bu bölümde hiç iş yok, işsiz kalırsın”, “Bu bölümü okumak pişmanlıktır” gibi cevaplar alan adayların kafasının karıştığı, gerçekten başarılı olabileceği bir bölümden yorumlar yüzünden kaçtığı görülüyor” dedi.

Aileler dikkat

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kulaktan duyma haberlerde aileler nerede derseniz; aileler çocuklarının hemen işe girebilecekleri, maddi anlamda fazla para kazanacakları, eğilimlerinin mavi yakalılardan değil beyaz yakalılardan olacak bir kariyer planı istiyorlar. Ya da komşularında / akrabalarında herhangi bir meslekte çok para kazanan varsa o kişi örnek gösterilip aynı işi yapmaları bekleniyor. Ayrıca çocukları ile kol kola yürüdüğünü düşünen aileler farkına varmadan üniversite ve kariyer seçiminde kendi hayallerini çocuklarında yaşamak istiyorlar. Bu dönemde çocukları ile araştırmacı olmalı çocuklarının hayalleri doğrultusunda tüm bilgileri toplayarak çocuklarına yardım etmelidirler.”

Öğrencilerin en sık sorduğu sorunun, ‘Bu meslek bana uygun mu’ yerine ‘Ayda kaç para kazanırım, hemen işe girebilir miyim’ olduğuna değinen Butur, “Bu nedenle, aday öğrenciler genellikle ilgili bölümlerin açtığı iş fırsatları, meslek gruplarının neler olduğu, yükselme imkanlarının nasıl olduğu ve öğrencisi olacakları üniversitenin kariyer merkezlerinin öğrencilerine nasıl destek verdiği gibi önemli sorulara yanıt aramak yerine, aile içi konuşmalarda geçen ve kendilerine uygun olup olmadığını düşünmedikleri bir bölümü tercih ediyorlar. Sonuçta da o işi yapmaktan memnun kalmıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kendi ilgi alanı dışındakiler mutsuz”

Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına uygun olmayan bir bölümde okuduklarında mutsuz olduklarını gördüklerini belirten Butur, “Oysaki okumak istedikleri alanda çalışan öğrenciler, ne kadar yorulsalar da fırsatları incelemek, geleceklerini şekillendirmek ve kapıları kendilerine aralamak için koştururken şikâyetçi olmazlar. Bu öğrenciler, en iyi araştırmacılar olarak karşımıza çıkar; fırsatları yakalar, yurt dışı imkânlarını kollar ve en iyi işlere ulaşırlar. Öğrencilerin, meslek seçimlerinde sadece maaş beklentilerine odaklanmak yerine, kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda karar vermeleri önemlidir. Bu şekilde hem akademik başarı hem de kariyer memnuniyeti sağlanabilir. Sonuç olarak, doğru meslek seçimi, öğrencilerin kendilerini tanımaları ve gerçekçi beklentilerle hareket etmeleriyle mümkün olacaktır” dedi.

En çok istihdam edilen bölümler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları DABİS (Danışman Bilgi Sistemi) 19 farklı iş günü piyasası performans göstergesi üzerinden aldığı verilerle hazırlanan rapora göre İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencilerinin iş bulma sürelerini aktaran Butur, “Öğrencilerin lisans ve ön lisans düzeyinde iş bulma süreleri Türkiye genel ortalamasının üzerinde. Lisans öğrencilerinin yüzde 22’sine yakını, ön lisans öğrencilerinin yüzde 30’undan fazlası henüz öğrenciyken iş buluyor. En yüksek istihdam oranına sahip ise mühendislik fakültesi bölümleri öğrencilerine ait. Yaklaşık oranlarla ön lisans programlarında da ilgili alanların istihdam oranları benzer şekilde” diye konuştu.