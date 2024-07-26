Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) başlattığı “CO-OP Talks” etkinliğinin ikincisi, İGA Academy iş birliğiyle İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte, gelişen teknoloji ile birlikte mesleklerin yüzde 78’inde insana ihtiyaç kalmayacağı belirtilirken, iletişim çağında yaşanan yalnızlık hissinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine de değinildi.

CO-OP Talks etkinliklerinin ikincisinde Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, İGA yöneticileriyle buluştu. YOTEL İstanbul Airport’ta düzenlenen seminere BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, İşletme Bölüm Başkanı ve BBI Direktörü Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan ile BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yücel Batu Salman ve BAUGO Direktör Yardımcısı Dr. Öğ. Üyesi Güneş Akça, konuşmacı olarak katıldı.

“Meslekler makinelere geçecek, yeni meslekler ortaya çıkacak”

Seminerin açılışını İstanbul Havalimanı’nın İnsan ve Kültür’den sorumlu yöneticisi Dr. Tunç Cavcav yaptı. Cavcav, konuşmasında sektör ve akademi iş birliğinin önemine dikkat çekerken, teori ve pratiğin arasındaki iş birliği olarak havacılık eko-sisteminde karşılık bulduğuna vurgu yaptı. Seminerin konuşmacılarından BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura da, yöneticilik kavramının değiştiğine vurgu yaparak, takım liderliğinin önemine yer verdi. Bozbura, yöneticilikle ilgili geçmiş bilgilerin güncelliğini yitirdiğini ve yeni kavramların geçerli olduğunu belirtti. Gençlere liderlik etmek için güncel yöntemlere ve güçlü iletişimin gerekliliğine dikkat çeken Bozbura, teknolojinin gelecekte bir çok mesleği ortadan kaldıracağını da dile getirdi. Bozbura, ABD Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmada beş yıl içerisinde mesleklerin yüzde 78’inin makineye geçeceğinin tespit edildiğini belirtirken, karamsar olunmaması gerektiğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Etik ve fark oluşturma önemli

Değişen süreçte iki şeyin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Gelecekte etik çok önemli olacak. Fark oluşturma konusunda yetenekli insanlar daha başarılı olacaklar.” dedi. Fark oluşturmanın önemi konusunda örnekler veren ve kitap tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Tunç Bozbura, çocuklar için de öneride bulunarak şunları söyledi:

“Çocuklarınızın fark oluşturabilmesi için uzmanların bazı önerileri var. Onlardan biri de çocuklarınızın bir koleksiyona yönelmesi. Bu alanda çalışmalar var. Koleksiyonla ilgilenen çocukların becerileri daha fazla oluyor.”

İletişim çağında yalnızlık hissi sağlığı tehdit ediyor

Kendi ürünlerine hayran olan bazı firmaların müşteri ihtiyaçlarını göremedikleri, pazarlama miyopluğu yaşadıkları için iflas ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Elif Yolbulan Okan ise, amaca yönelik çalışmaların önemini vurguladı. İçinde bulunduğumuz çağda birçok kişinin iletişim eksikliği yaşadığını ve insanların kendisini yalnız hissettiğini söyleyen Okan, “Akraba yapımızın güçlü görünmesine rağmen, yapılan araştırmalarda Türkiye’de insanların kendisini yalnız hissettiği anlaşılıyor. Türkiye olarak yalnızlık hissiyatında dünyada ikinciyiz. İnsanların yalnızlık hissi çok önemli bir sorun. Japonya ve İngiltere’de Yalnızlık Bakanlığı kurdurdu. Kuzey Avrupa’da bazı marketlerde kendisini yalnız hisseden insanları için ‘yavaş kasa’ uygulaması hayata geçirildi. Bu kasalarda insanların iletişim kurması, sohbet etmesi sağlanıyor” dedi. Yalnızlık hissinin sağlık üzerinde de etkisiyle ilgili bir araştırmaya değinen Okan, yapılan araştırmalarda yalnızlık hissinin sağlığımıza günde 15 sigara kadar zarar verdiğini belirterek iletişim kurmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yapay zeka konuşuldu

BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yücel Batu Salman ise yaptığı sunumda yapay zeka teknolojileri ile ilgili bilgiler verdi. Yapay zekanın geçmişten günümüze gelişimini anlatan Salman, bu teknolojiyle yapılabilecek bazı işlemler hakkında da konuştu. BAUGO Direktör Yardımcısı Dr. Öğ. Üyesi Güneş Akça ise dijital çağda değişen yeni öğrenme modellerini anlatıp bu alandaki platform ve uygulamalara değindi.

CO-OP Talks nedir

BAU bünyesinde 2’cisi düzenlenen CO-OP Talks hakkında bilgi veren CO-OP Direktörü Bahri Toper ise şunları söyledi:

“Öğrencilerimize destek veren belli firmalara yönelik başlattığımız CO-OP Talks programımızda, öğrencilerimizin kariyerine, öğrenmesine katkı sağlayan firma yöneticilerine, kendi firma merkezlerinde hocalarımız 2-3 saatlik oturumlar şeklinde seminer veriyor. Güncel konularda verilen seminerlerle üniversitemizin bakışını yansıtarak ufuk açıcı, aynı zamanda da üniversitemizin ve hocalarımızın potansiyellerini firmaya doğrudan tanıtıcı bir etki oluşturmayı amaçlıyoruz.”