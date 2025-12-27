Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Atölye içerisinde bulunan elektrikli araç ve benzinle çalışan ATV motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Elektrikli araçtaki lityum bataryanın etkisiyle alevler kısa sürede yükselirken, benzinli ATV motorunda meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu.

Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısının kilitli olması nedeniyle ekipler, sürgülü kapıyı demir kesiciyle keserek içeri girdi.

Yoğun alevler ve bataryanın oluşturduğu risk nedeniyle yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.