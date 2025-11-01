Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, şehir genelinde görüş mesafesini düşürerek hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi, sahil kesimi ve yüksek bölgelerde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle birçok yapı adeta görünmez hale geldi. Özellikle sahil dolgu alanı ve Hükümet Caddesi çevresinde yoğun şekilde hissedilen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 11 derece olarak ölçüldüğü kentte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu saatlerde Tekirdağ-İstanbul, Tekirdağ-Edirne ve Tekirdağ-Çanakkale karayollarında da trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Polis ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, muhtemel kazaların önlenmesi için denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri, sis lambalarının açık tutulması ve hız limitlerine uyulması konusunda sürücülere sık sık anonslarla uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini, havanın ilerleyen saatlerde açılacağını bildirdi.