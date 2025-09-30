Merkez Osmangazi ilçesinde yolcu dolu bir minibüste adeta kriz yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförü takip mesafesini korumayıp, aracı asabi şekilde kullanınca yolcuları çileden çıkardı. Sinirlerin gerildiği anlarda yolcular, "Takip mesafesine dikkat edeceksin" diyerek sürücüye seslenince, minibüs içinde tansiyon bir anda yükseldi. Sürücü de yolculara bağırarak karşılık verince tartışma büyüdü. Kavganın eşiğine gelen olayda bazı yolcular çareyi minibüsten inmekte buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolcular sürücüye, "Canımızı emanet ediyoruz, sinirini bize yansıtıyor" yorumunda bulundu.

Öte yandan minibüs sürücüsü ise yolcuların kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek görüntülerle savcılığa başvuracağını söyledi.

