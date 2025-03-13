

Özlenen eski Ramazanların manevi ortamı ve sıcaklığı düzenlenen etkinlikler ile İznik’e taşındı. 'Eski Ramazanlarda yaşanan manevi ortamın sıcaklığı ve coşkusunu bugünde çocuklarımızın yaşamalarını istiyoruz' diyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "On bir ayın sultanı Ramazan Ayının manevi atmosferini yaşatmak, ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini gidermek hedefiyle, Ramazan Ayı geleneklerinin yaşatıldığı etkinliklerimize bu yılda devam ediyoruz. Bu Ramazan’ı yeniden yan yana eski geleneklerimizle yaşıyor olmanın huzurunu hissediyoruz. Hepimizin özlediği eski Ramazanların coşkusunu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimi etkinliklerimize katılarak bu manevi atmosferi yaşamaya davet ediyorum. Ramazan Ayı’nın ülkemiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum" dedi.



Etkinliklerde minikler müzikli drama oyunları, bilim şov, Nasrettin hoca tiyatrosu, bubble şov, ibiş ile memiş tiyatrosu, transformers robot şov, keloğlan masallar ülkesinde, Hacivat karagöz, yazıcı orta oyunu gösterileriyle ikramlar sunulurken çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. İznik Belediyesi’nin Ramazan Ayı süresince gerçekleştireceği programlar Çarşamba akşamları saat 20.30’da İznik Milli İrade Meydanında devam ediyor.