BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘‘Su Damlalarının Peşinde’’ projesinde gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde, suyun tüm canlılar ve dünyamız için içerdiği hayati önem anlatılıyor. Okul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, tasarruflu su kullanımı yolunun bilinçli tüketimden geçtiğine işaret ediliyor.



Suyun tasarruflu kullanımının hayatın devamlılığında büyük değer içerdiğine işaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ’nin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği “Su Damlalarının Peşinde” projesinin, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilinci kavramının gelişmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Projeye okullardan yoğun ilgi bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Proje 17 ilçemizin tamamını kapsıyor. Projede 2022 yılında 17 ilçede 242 anaokulu ve ilkokuldan 73 bin 226 öğrenciye, 2023 yılında 17 ilçede 237 anaokulu ve ilkokuldan 86 bin 857 öğrenciye eğitim verildi. 2024 yılı başından bu zamana kadar 41 anaokulu ve ilkokuldan toplam 14 bin 941 öğrenci eğitim sürecinden geçti.” diye konuştu.



Su tasarrufu bilincinin su tüketimi bilincinden geçtiğine işaret eden Başkan Aktaş, çocuklara “Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketelim. Bu konuda, yarının büyükleri çocuklarımıza önemli görevler düşüyor. Kıymetli yavrularımız; elinizi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi fırçalarken muslukları gereksiz yere açık bırakmayın. Evlerinizde ve okullarınızda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerinize haber verin. Bulaşıkların bulaşık makinesinde yıkanması durumunda, büyük su tasarrufu sağlanacağıyla ilgili annelerinizi uyarın. Yine, arabaların hortumla yıkanmasının su sarfiyatını da beraberinde getireceği noktasında, büyüklerinizin dikkatini çekin.” mesajını verdi.

BUSKİ’nin 2012 yılından bu yana okullara yönelik sürdürdüğü eğitim etkinliklerinde 847 anaokulu ve ilkokuldan toplam 213.798 öğrenciye, “Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü” eğitimi verildi.