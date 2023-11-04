Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Murat G. yönetimindeki 77 ABK 917 plakalı motosiklet, pazara zeytin satmak için giden traktörün römorkuna çarptı. Çarpmışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Murat G. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Elif G. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.