Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek için Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde saat 19.30’da hava harekatı icra edildi. Gerçekleştirilen Hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve barınaklardan oluşan toplam 15 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tek bir terörist kalmayana kadar azim ve kararlılıkla mücadele edeceği belirtildi. Ayrıca dost unsurların, sivillerin, tarihi ve kültürel yapılar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin aldığı kaydedildi.