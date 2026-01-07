Kaza, Geçit-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden geçiş yapınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Motosikletli kadın sürücü, kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda bazı vatandaşlar sürücüye sitem etti.

