Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından yapılan açıklamaya göre 26-27-28-29-31 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: 

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Muhabir: MURAT AVCI