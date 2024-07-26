Uluda\u011f Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m A.\u015e. taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 26-27-28-29-31 Temmuz tarihleri aras\u0131nda Bursa'da yap\u0131lacak olan bak\u0131m ve onar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle bir\u00e7ok il\u00e7ede elektriklerin kesilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u0130\u015fte kesinti ya\u015fanacak il\u00e7eler ve mahalleler: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n