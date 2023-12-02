Bursa'da, 21 yaşındaki Esra Uzun'a yaya geçidinde çarpıp hayatına son veren servis midibüsünün sürücüsü 47 yaşındaki Memduh Yaşar, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Emniyet ifadesinde Yaşar, olayla ilgili "Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım" dedi.

Kaza, dün sabah saat 07.30 civarında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde gerçekleşti. Esra Uzun, çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek üzere evinden çıkarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada Sadık Ahmet Caddesi'nden Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönen Memduh Yaşar'ın idaresindeki 16 S 5013 plakalı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü, aracıyla Uzun'un üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine servis aracını durduran Yaşar, olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde Esra Uzun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uzun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gürsu ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Memduh Yaşar'ın tutuklanmasıyla birlikte olayın yargı süreci başladı. Sürücünün ifadesinde, "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Memduh Yaşar, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.