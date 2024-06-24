Bursa Nilüfer Barış mahallesinde meydana gelen olayda aşırı sıcaklıklara ve enetji yüklemesine dayanamayan trafo patladı. Patlayan bomba etkisi yarattırken trafodan alevler yükselmeye başladı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Önlem almanızı öneririm

Patlama sonrası Mahalle muhtarı Sevilay Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere değindi;

"Değerli komşularım. Defne sokak Hasvak parkı içindeki trafo aşırı yüklenmeden dıolayı patlamıştır. Gerekli müdahaleler itfaiye ve UEDAŞ tarafından yapılmaktador. Bu bölgeye yakın olan yerlerde elektrikler kesilmiş, gece yarısından önce de gelme imkanı yoktur. Evlerinizde gerekli tedbirleri almanızı öneririm. Hepimize geçmiş olsun."