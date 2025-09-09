

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılışının ardından çalışmalara start verdi. Dün saat 07.30-18.00 saatleri ile bugün 07.30 saatlerinde Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması ile Trafik Denetim Faaliyetleri icra edildi. İcra edilen uygulamada 178 okul ve çevresi ile bin 638) araç, 105 metruk bina, 107 park/bahçe, 196 sokak ve 176 iş yeri kontrol edildi.



Yapılan denetimlerde okul servis araçları da kontrol edildi. Servis ile ulaşım sağlayan öğrencilerin güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla sürücüler ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Köyler ve otoyolu da içerisine alan tüm jandarma bölgesinde yapılan uygulama ve çalışmalarda 3 bin 376 şahıs sorgusu yapıldığı, 1 adet TCK- 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahsın yakalandığı bildirildi. Faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.