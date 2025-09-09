Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Lakşe sokak üzerinde bulunan evde eğlence düzenleyen Suriye uyruklu Mirali ailesi ikram olarak bisküvi dağıttı.

Eğlence devam ederken rahatsızlanan Werde E.(8), Jalila Mir A.(28), Melek E.(7), Beyan M.(27), Muhammed Cemal M.(5), Fatma M.(1), Kamar M.(23), Mustafa M.(6), Necah K.(17), Cihan M.(7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S.(2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından şahsılar, müşahede altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.