Sultan Su İnegölspor yönetiminde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sultan Su İnegölspor, bu şehrin ruhu, ortak sevdamız, birleştirici gücümüz! Kulübümüzün geleceğini aydınlatmak için düzenlediğimiz TOGG marka araç çekilişinde son haftaya girdik. 15 Eylül 2025'te gerçekleştireceğimiz bu tarihi çekiliş, sadece bir otomobil kazanma şansı değil; İnegöl'ün kalbine, gençlerimizin hayallerine ve tribünlerimizin coşkusuna yapılan bir yatırım. Her biri 200 TL olan biletlerimizle, Sultan Su İnegölspor'un yarınlarını inşa etmek için bir araya geliyoruz.

Gelin, bu sevdayı birlikte büyütelim, TOGG'un anahtarını birlikte çevirelim! Sultan Su İnegölspor, bu şehrin alın teriyle yoğrulmuş bir takım. Sahada ter döken futbolcularımız, tribünlerde desteğini esirgemeyen taraftarlarımız ve kulübümüze omuz veren herkesle dimdik ayakta durduk. Ekonomik zorluklara rağmen pes etmedik, çünkü Sultan Su İnegölspor bir kulüpten fazlası; bir aile, bir kültür, bir gurur!

Her bir TOGG bileti, altyapımızdaki genç yeteneklere, sahalarımıza, tesislerimize nefes oluyor. Bu çekiliş, sadece bir hayali değil, Sultan Su İnegölspor'un şanlı geleceğini kazanıyor!

ŞANLIURFASPOR MAÇINA DAVET!

Bu hafta, kendi evimizde ligin en iyi ekiplerinden biri olan Şanlıurfaspor ile oynayacağımız maçta, taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Haydi, bordo-beyaz renklere gönül verenler, tribünleri dolduralım, rakibimize sahayı dar ederken, Sultan Su İnegölspor sevdamızı haykıralım! Bu maç, sadece üç puan değil; İnegöl'ün birliğinin, tutkusunun ve gücünün zaferi olacak!

ESNAFIMIZA VE SANAYİCİLERİMİZE ÖZEL ÇAĞRI

İnegöl'ün alın teriyle büyüyen esnafına, sanayicisine, iş insanlarına sesleniyoruz:

Biliyoruz yorgunsunuz. Yoruldunuz. Fakat sizler, bu şehrin ekonomik damarlarısınız. Sultan Su İnegölspor, sizin desteğinizle daha güçlü, daha büyük! Toplu bilet alarak, kulübümüze vereceğiniz destek, sadece bir çekiliş bileti değil; İnegöl'ün gençlerine, sporuna ve geleceğine yapılan bir katkı olacak. Bir esnaf, bir sanayi kuruluşu olarak alacağınız biletler, Sultan Su İnegölspor'un gelecek yolunda attığı bir adım olacak. Haydi, iş yerlerinizde, atölyelerinizde, fabrikalarınızda bu sevdayı hep birlikte büyütelim; TOGG biletleriyle Sultan Su İnegölspor'un bayrağını zirveye dikelim!

"İnegölspor, bu şehrin ortak sevdası, hepimizin gururu. Taraftarlarımız, esnafımız, sanayicimiz; sizler olmadan bu yolda yürüyemeyiz. TOGG çekilişinde bu son haftada. her bir biletle. her bir tezahüratla, her bir destekle Sultan Su İnegölspor'u yeniden inşa edeceğiz. TOGG'un anahtarı, sadece bir araca değil, kulübümüzün şanlı geleceğine açılacak!

SON 7 GÜN: BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Son haftaya girerken, İnegöl'ün her köşesine sesleniyoruz: Biletlerinizi alın, dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı bu büyük sevdaya davet edin. Bir bilet alın, bir hayal kurun; toplu bilet alın, bir destan yazın! Sultan Su İnegölspor'un kalbi, sizinle atıyor. Tribünlerde, sokaklarda, iş yerlerinde bu coşkuyu yaşatalım.

Çünkü Sultan Su İnegölspor, bir kulüpten öte; bir şehir, bir sevda, bir gelecek!

SULTAN SU İNEGÖLSPOR YÖNETİM KURULU”

Kaynak: BÜLTEN