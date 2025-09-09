Edinilen bilgiye göre İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında seyir halinde olan Yusuf K.(52) yönetimindeki 16 T 5509 plakalı taksi ile Şevket İ.'nin (62) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının başına güneş geçmemesi için çevredeki vatandaşlar siper oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk