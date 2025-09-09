Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Cemiyet Mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen.K. (50) isimli kadın salça yaparken parmaklarını salça makinesine kaptırdı. Sol elinin 4 parmağı kopan Birsen K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Birsen K., parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan