Bursa’da akıllı şehir uygulamalarıyla hem Bursalıların hem de kente gelen misafirlerin hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, kentin en çok ziyaret edilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne nefes aldıran çalışmasını hizmete açtı. Bölgede yaşanan park yeri problemini tamamen çözüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 280 araç kapasiteli ve 4 katlı kapalı otoparkı halkın kullanımına sundu.



Haftanın 7 günü hizmet veriyor

Haftanın 7 günü 07.30-23.00 saatleri arasında hizmet verecek olan otopark, Heykel ve Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesini ziyaret edecek olanlara büyük kolaylık sağlıyor. Bariyer kontrollü tanıma sistemiyle güvenli kullanım imkanı sunan otoparkta, BURULAŞ personeli gün boyu vatandaşlara destek olmak için hazır bulunuyor. Modern yapısıyla bölgeye değer katan otopark, hem bölge esnafına hem de Bursa’yı keşfetmek isteyen ziyaretçilere rahat nefes aldıracak.



"Otoparkı Bursalıların hizmetine sunduk"

Bursa’nın kalbi niteliğini taşıyan Hanlar Bölgesi’nin yeniden çekim merkezi haline gelmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birçok tarihi güzelliği barındıran bölgenin kapalı otoparkın hizmete açılmasıyla tekrar cazibe merkezi olacağını söyledi. Bu tür yatırımların turizmin gelişmesi için de önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşanıyordu. Bölge esnafı ve halkımız bu konuda bizlere yaşanan sıkıntıları iletiyordu. Yaptığımız çalışmalarla, 280 araç kapasiteli ve 4 katlı otoparkımızı Bursalıların hizmetine sunduk. BURULAŞ personelimiz gün boyu vatandaşlara otopark konusunda yardımcı oluyor. Bursa’nın en önemli bölgelerinden biri olan Hanlar Bölgesi’ni hem Bursalıların rahatça ziyaret etmesini hem de turizmden hak ettiğimiz payı almayı amaçlıyoruz. Hanlar Bölgesi’ni dünyanın sayılı tarihi bölgelerinden biri haline getirmek istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi gündelik yaşama adapte edip turizme tekrar kazandıracağız" dedi.

Yıllardır bölgede park yeri bulmakta zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, yeni otoparkla birlikte sorunun büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi. Güvenli, düzenli ve ulaşılabilir yapısıyla öne çıkan otoparkın açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bursalılar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.