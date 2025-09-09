Erzurum'un Köprüköy ilçesinde arka arkaya 3 deprem meydana geldi. Kandilli bu depremlerin ardından resmi internet sitesi üzerinden verileri paylaştı. Paylaşılanlara göre ilk deprem saat 13.31'de 2.1 şiddetinde gerçekleşti. Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtildi. İkinci deprem ise 10 dakika sonra yerin 11.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli bu depremin şiddetini 2.1 olarak açıkladı. Son deprem ise 13.55'te 2.9 şiddetinde meydana geldi. Bu deprem de yerin 1.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ