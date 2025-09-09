Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün açıklamasında, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

3 puanla tanışamadı

Mavi-siyahlılar, ligde oynadığı son üç karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. İlk hafta sahasında Kepez Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Karacabey, ikinci maçta deplasmanda İnegölspor’a 2-1 mağlup oldu. Son maçta ise evinde Erbaaspor’a 2-1 yenilerek düşüşünü sürdürdü.

Üst üste alınan bu sonuçlar sonrası yönetim, teknik heyette değişim kararı aldı. Karacabey Belediyespor’un yeni teknik direktörünün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA