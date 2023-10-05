Bursa'da polis ekipleri, okul ve işçi servislerine yönelik denetimlerini artırarak sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, trafik akışını engelleyen araçları uyararak, aynı zamanda yaya geçitlerindeki öğrencilerin güvenliğini sağlama amacıyla hareket ettiler.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde göreve başlayan trafik polisleri, okul ve servis araçlarını denetledi. Belgesi eksik veya ehliyeti yetersiz olan bazı sürücüler, trafikten men edildi ve bu durumla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Öğrencilerin güvenliği için yaya geçitlerinde görevli ekipler, sabah trafiğinin akıcı olmasını sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştılar.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü'nün denetimlerine ara vermeden devam edeceğini duyurdu.