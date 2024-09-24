Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR’un iş birliği kapsamında, Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde 1050 temizlik personeli istihdam edilmesi planlanıyor. Bu program, istihdamın artırılması ve sosyal faydanın sağlanması amacıyla Türkiye genelinde yürütülen bir proje olup, özellikle kamu kurumlarında temizlik, bakım, onarım gibi hizmetlerde çalıştırılacak kişilere iş imkânı sağlıyor.

Alım sürecinde başvuru yapan adaylar arasında kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kura sonucu işe alınacak personeller belirlenecek. Bu kura sistemi, işe alım sürecinde şeffaflık ve adalet sağlanması açısından önemli bir rol oynuyor.

İşçi alımlarıyla birlikte, Türkiye genelinde son zamanlarda sıkça gündeme gelen okullardaki temizlik sorununun giderilmesi hedefleniyor. Özellikle pandemi sonrası hijyen kurallarının önem kazanmasıyla birlikte, okullarda temizliğin düzenli ve titiz bir şekilde yapılması büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bu doğrultuda Bursa’daki okullarda çalışacak temizlik görevlileri, hem öğrencilerin hem de eğitim personelinin daha sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlayacak.

Toplum Yararına Program çerçevesinde alınacak bu temizlik personelleri, yalnızca okullarda değil, aynı zamanda kamusal alanlarda ve devlet kurumlarında da çeşitli görevlerde yer alabilecek. Bu istihdamın, işsizlik oranını düşürmeye yönelik önemli bir adım olduğu ve geçici de olsa iş bulma konusunda vatandaşlara fırsat sunacağı belirtiliyor.

Başvuruların belirli şartlar dahilinde yapılacağı bu programda, adayların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından seçileceği ve belirli sosyal güvencelerle çalışacakları ifade ediliyor. Bu adım, aynı zamanda iş arayan bireyler için geçici bir süre de olsa gelir elde etme imkânı sunuyor.