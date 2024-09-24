Narin Güran cinayetiyle ilgili uzun süredir gündemde olan önemli bir soru yanıtını buldu. Adli Tıp raporuna göre, Narin boğularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili çarpıcı itiraf, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Bahtiyar, Narin’i amcası Salim Güran’ın öldürdüğünü iddia etti.

Bahtiyar’ın ifadesine göre, Narin annesi Yüksel Güran ile muhtar amcası Salim Güran arasındaki ilişkiye tanık oldu. Bu durumu fark eden amca Güran, küçük kızı öldürdü. Bahtiyar, cezaevinden adliyeye sevk edilerek, daha önceki ifadesinde değişiklik yaparak, “Salim beni tehdit ediyordu” dedi.

Nevzat Bahtiyar: Her Şeyi Anlatacağım

Cinayetle ilgili tüm gerçekleri açıklamaya hazır olduğunu belirten itirafçı Bahtiyar, Narin'in ölümüne dair önemli iddiaları doğruladı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu. Olay günü öldürüldüğü tespit edilen küçük kızın ölümü, amcası Salim Güran ile annesi arasındaki ilişki iddialarıyla birleştirildi. Bahtiyar, son ifadesinde bu iddiaları doğruladı ve katilin Salim Güran olduğunu öne sürdü.