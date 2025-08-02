Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, yasa dışı sanal bahis faaliyetleriyle bağlantılı olan 10 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin internet üzerinden yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı belirlendi. Bahis ağının yönetim merkezi olarak kullanılan ofisin, Bursa merkezde bir rezidans dairesi olduğu saptandı. 30 Temmuz sabahı düzenlenen operasyonla söz konusu adrese baskın yapıldı ve içerideki 10 şüpheli yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ağustos günü adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.