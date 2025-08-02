İddialara göre, araç sürücüsü ile arka koltukta oturan kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Sürücü, tartıştığı kadına araç içinde tekmelerle saldırmaya başladı. Kadına karşı hakaretler ve küfürler savuran saldırganın bu tavırları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının yaşadığı korku ve çaresizlik açıkça görülürken, olayın ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA