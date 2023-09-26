Bursa'da, çöplerin yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık bir alana sıçradı. Bu yangında bir köpek hayatını kaybederken, hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldılar. Yangının başlangıcına sebep olduğu şüphelenen bir kişi ise gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi çöpleri yakmaya başladı ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı, ormanlık alana sıçradı. Yangın büyüyerek tehlikeli boyutlara ulaştı, bunun üzerine çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahale sayesinde yangın hızla kontrol altına alındı ve daha büyük bir felakete dönüşmesi önlendi. Ancak yangının sıçradığı bir çiftlikte bulunan bir köpek, maalesef hayatını kaybetti. Çiftlik sahibi bu acı olay karşısında duygusal anlar yaşadı.

Yangının başlama noktasıyla ilgili şüpheler bulunduğundan, polis ekipleri bir kişiyi yangına sebep olduğu şüphesiyle gözaltına aldılar. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.