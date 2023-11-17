Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı aramada iş yerinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 2.67 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ruhsatsız silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir araç, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahısla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 53 yaşındaki S.Ç., 38 yaşındaki M.İ.Y ve 19 yaşındaki A.Y isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.