Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir eden Vural S. yönetimindeki 26 VU 874 plakalı otomobil, önünde giden Çetin K. yönetimindeki 16 ACV 234 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis aracındaki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. ve Yasemin E. yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.