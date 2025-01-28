Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Alevler hızla büyürken, durumu gören vatandaşlar 112 acil servisine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aracın motor kısmında meydana gelen patlama paniğe yol açtı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA