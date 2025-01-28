Tayvan haber ajansı CNA’nın aktardığı bilgilere göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesindeki Minzu Caddesi'nde bulunan tek katlı 6 binanın deprem nedeniyle çöktüğünü duyurdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çöken binaların enkazında yürütülen çalışmalar sonucunda 11 kişi kurtarıldı, 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Depremin ve sonrasındaki artçı sarsıntıların etkisiyle bölgede 10 evin ya tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı bildirildi.

6,4'LÜK ŞİDDETLİ SARSINTI

Tayvan Meteoroloji Bürosu, depremin merkez üssünün Chiayi ilinin güneybatısında, Tayvan Adası'na yaklaşık 37,9 kilometre mesafede olduğunu ve büyüklüğünün 6,4 olarak tespit edildiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6 olarak bildirdi.